Jedes Jahr zum Martinstag ziehen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ los, um im Dorf Spenden zu sammeln. Am Mittwoch war es soweit: In mehreren Gruppen gingen am Vormittag die Kinder von Haus zu Haus, sangen Lieder und bekamen erneut viel Zuspruch auf ihre Aktion. Die Spenden gehen wie in jedem Jahr ans Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Im Blick diesmal: Guatemala. Die Figur „Gans Auguste“ hilft mit ihren Reisegeschichten, die Verhältnisse dort kindgerecht zu erklären.