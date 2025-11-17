Für drei Minuten sichtbar: TikToker hängen kurzzeitig eigenes Bild in Louvre

Wie die belgischen TikToker in einem vor wenigen Tagen geposteten Video erzählen, brachten sie einen auseinander gebauten Lego-Rahmen mit in das Museum und teilten die einzelnen Stücke unter sich auf. Sie setzten den Rahmen nach der Sicherheitskontrolle zusammen und fassten das mitgebrachte Bild damit ein. Die Louvre-Sprecherin betonte, weder die Lego-Teilchen, noch das Papier oder das doppelseitige Klebeband seien im Museum verboten. Wegen der Sicherheitsmaßnahmen hätten die zwei Männer ihr Bild nicht noch näher an der "Mona Lisa" aufhängen können.