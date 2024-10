Erfurt (dpa/th) - Das türkische Antalya und Hurghada in Ägypten stehen auf dem Winterflugplan des Flughafens Erfurt-Weimar. Ab November heben regelmäßig Maschinen zu den beiden Zielen von Erfurt aus ab, wie aus einer Mitteilung der Flughafengesellschaft hervorgeht. Auch Paphos auf Zypern und Madeira sind mit Sonderflügen zu erreichen. Gleiches gilt Kuusamo in Finnland und Tromsø in Norwegen.