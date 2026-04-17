In der Debatte um die Zukunft der Rente kommt aus der Thüringer SPD ein bemerkenswerter Vorstoß. Der Seeheimer Kreis, das ist der pragmatische, eher konservative Flügel der Sozialdemokraten, spricht sich für ein Baby-Startkapital aus. „Für jedes Kind wird einmalig ein staatlicher Zuschuss von 4000 Euro als Grundstock in einen staatlich verwalteten Bürgerfonds eingezahlt“, heißt es in einem gemeinsamem Papier mit den hessischen Seeheimern. Bei einer jährlichen Durchschnittsrendite von 4,8 Prozent würden aus den 4.000 rund 80.000 Euro.