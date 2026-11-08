Es fühlt sich ein wenig so an, als würde man nach Hause kommen. Denn die Zeiten, in denen das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Die Insel Anlaufpunkt war für Familien, für Bastel- und Spielenachmittage, für Kurse und Workshops sind so manchem noch im Gedächtnis. Fast vier Jahre ist die Einrichtung geschlossen. Nun ist wieder neues Leben ins Haus einzogen. Auf der Rückseite der Insel hat der Stadtteiltreff BIWAQ eröffnet.