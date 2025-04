Eine Gesprächsrunde zum Thema Wolf war an diesem Donnerstag in Erfurt einberaumt worden. Umweltminister Tilo Kummer (BSW), der CDU-Landtagsfraktionschef Andreas Bühl, Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (pl.), die Bürgermeister von Großbreitenbach, Ilmenau und Königsee, Peter Grimm, Beate Misch und Marco Waschkowski, sowie betroffene Orts(teil)bürgermeister waren zusammengekommen, um über neuerliche Wolfsrisse zu sprechen und Lösungsmöglichkeiten zu erörtern. Denn zuletzt war es vor allem in der Landgemeinde Großbreitenbach wie auch rund um Gräfinau-Angstedt vermehrt zu Wolfsrissen gekommen; die Wölfe waren sehr nah an Wohnsiedlungen herangekommen.