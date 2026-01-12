Es ist längst Tradition geworden, dass die Autowerkstatt von Nico Bornkessel in Untermaßfeld jedes Jahr für den Ambulanten Kinderhospizdienst Meiningen Spenden sammelt. Wann dies das erste Mal geschehen ist, ob vor zehn Jahren oder noch länger her, wusste von den Mitarbeitern kaum noch einer zu sagen. „Dieses Geld ist nicht von meiner Firma, sondern ausschließlich von unseren Kunden“, darauf legt Firmenchef Nico Bornkessel wert.