Für den guten Zweck: Spendenbereitschaft im Südosten rückläufig

Magdeburg/Erfurt/Dresden/Berlin - Entgegen dem Bundestrend ist 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich weniger gespendet worden als im Vorjahr. Zusammen waren es 292 Millionen Euro und damit 12 Prozent weniger als noch 2023, wie aus der "Bilanz des Helfens 2024" des Deutschen Spendenrats e.V. hervorgeht. Deutschlandweit gab es demnach ein Plus von zwei Prozent auf zusammen 5,1 Milliarden Euro. Pro Spende wurden in den drei südöstlichen Bundesländern 24 Euro gegeben nach 28 Euro im Vorjahr. Bundesweit erhöhte sich der Wert von 40 auf 43 Euro.