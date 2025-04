Für den guten Zweck: Billard-Tisch der „Three Lions“ wird versteigert

Signierte Andenken hinterlassen

Hintergrund: Im Jahr 2024 bescherten die englische und die deutsche Fußballnationalmannschaft mit ihrem Aufenthalt in Blankenhain Thüringen ein echtes Sommermärchen: Das Spa & Golf Resort Weimarer Land war von Ende Mai an Gastgeber für das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft sowie für den Aufenthalt der englischen Nationalmannschaft während der Fußball-Europameisterschaft. Im Auftrag des damaligen Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft oblag der LEG Thüringen im Vorfeld des Besuchs die Ertüchtigung des Sport- sowie Schlossplatzes in Blankenhain. Während des Trainingslagers und der EM-Spielzeit waren im Schloss von Blankenhain die jeweiligen offiziellen Medienzentren von DFB und englischem Fußballverband untergebracht. Als Dankeschön für die Unterstützung während dieser Zeit haben beide Fußball-Teams zum Teil signierte Andenken hinterlassen, die die LEG Thüringen über ihren Verein an Sportliebhaber weitergeben möchte und zugleich mit dem Erlös ein gemeinnütziges Projekt in Thüringen fördern wird.