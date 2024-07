Vier Hackbraten hatte Fabian Amborn in den Backofen geschoben, am Freitagmittag in Scheiben geschnitten und in Brötchen gelegt, sodass er sie am Nachmittag zum Picknick auf dem Neumarkt anpreisen und verteilen konnte. Sein Motto lautete: „Gehacktes statt Gehöcktes“. Diejenigen, die gekommen waren, griffen zu und ließen es sich schmecken. Ihre Meinung zum parallel auf dem Altmarkt stattfindenden AfD-Sommerfest mit Björn Höcke hatten viele in Worte gefasst, auf Plakate geschrieben und mit Klammern an Seilen befestigt. „Menschenrechte statt rechte Menschen“, „Bunte Vielfalt statt blaue Einfalt“, „Geschichte(n) erzählen statt Geschichte verdrehen“, „Wir sind nicht Höckes Osten“ und „Mensch! Gib du acht, eh du sprichst, das du am Worte nicht zerbrichst!“ Nach gut einer Stunde war der Neumarkt gut gefüllt. Unter den rund 200 Leuten war jede Generation vertreten. Auffällig waren die jungen Leute. Alle wollten ein friedliches Zeichen setzen.