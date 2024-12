Für Brombeer-Ministerpräsident: Wagenknecht hätte kein Problem mit AfD-Stimmen

Die BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht hätte kein Problem damit, wenn der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt in einem ersten Wahlgang mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt werden würde. Voigt könne die Wahl zum Regierungschef auch in einem solchen Fall „selbstverständlich“ annehmen, sagte Wagenknecht am Samstag in Ilmenau am Rande eines BSW-Parteitags. Voigt werde die Stimmen des BSW bekommen und sei damit spätestens im dritten Wahlgang gewählt. „Also es hängt ja nicht daran, ob die AfD ihn wählt oder nicht“, sagte Wagenknecht.