Für 2026: Ilmenauer Universität veröffentlicht Mathekalender

Jessie Morgenroth

Freunde des Gehirnjoggings können sich freuen: Die TU Ilmenau hat einen Kalender mit Mathematikbezug herausgebracht. Was dieser beinhaltet und wo es ihn gibt.

So sieht der Kalender aus. Foto: Screenshot/Facebook

Das Institut für Mathematik an der Technischen Universität Ilmenau hat für das kommende Jahr einen eigenen Kalender herausgebracht. Erstellt wurde „Die mathematische Zauberkiste 2026“ von Professor Werner Neundorf. Der Kalender richtet sich an Interessierte, die gerne Gehirnjogging betreiben und noch auf der Suche nach einem passenden Kalender sind. „Es gibt dort nicht nur die zwölf Monate mit den Feiertagen, besonderen Daten, Mondphasen, Schulferien in Thüringen und anderes. Zu jedem Monat findet der Betrachter zusätzlich auf drei Seiten Interessantes von Mathematik bis Alltag“, teilt Werner Neundorf in den sozialen Medien mit.

Schon ein Buch veröffentlicht

Es ist nicht das erste Werk des Professors. Bereits 2021 ist sein Buch „Die mathematische Zauberkiste“ erschienen. Es umfasst 720 Seiten und eigne sich für Menschen, die sich für populärwissenschaftliche Literatur interessieren, so der Herausgeber. Im Buch würden Alltagsthemen wie Schule, das eigene Zuhause, der Hof oder der Spielplatz widergespiegelt, auch gebe es Rätsel, Spiele und Tricks.

Beide Werke sind im Internet, im Buchhandel oder bei Unicopy in der Werner-von-Siemens-Straße erhältlich.