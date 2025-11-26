Für 2026: Ilmenauer Universität veröffentlicht Mathekalender

Das Institut für Mathematik an der Technischen Universität Ilmenau hat für das kommende Jahr einen eigenen Kalender herausgebracht. Erstellt wurde „Die mathematische Zauberkiste 2026“ von Professor Werner Neundorf. Der Kalender richtet sich an Interessierte, die gerne Gehirnjogging betreiben und noch auf der Suche nach einem passenden Kalender sind. „Es gibt dort nicht nur die zwölf Monate mit den Feiertagen, besonderen Daten, Mondphasen, Schulferien in Thüringen und anderes. Zu jedem Monat findet der Betrachter zusätzlich auf drei Seiten Interessantes von Mathematik bis Alltag“, teilt Werner Neundorf in den sozialen Medien mit.