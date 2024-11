Niederaichbach/Essenbach (dpa/lby) - Sieben Castor-Behälter mit hochradioaktiven Abfällen sollen 2025 in das Zwischenlager in Niederaichbach (Landkreis Landshut) gebracht werden. Das kündigte PreussenElektra-Geschäftsführer Guido Knott am Mittwochabend bei einer Infoveranstaltung am Standort des stillgelegten Kernkraftwerkes Isar 2 in Essenbach an. Der Termin für den Transport sei geheim.