Fünftes Playoff-Endspiel: Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

Gegen Vechta und Bamberg drehte das Team von Alba-Trainer Pedro Calles jeweils einen 1:2-Rückstand nach Spielen und gewann die Serien mit 3:2. Gegen den FC Bayern erzwangen die Berliner mit dem 71:61-Sieg am Freitagabend den 2:2-Ausgleich und eine weitere Partie in München. Dort konnten sie schon das zweite Spiel der Serie gewinnen.