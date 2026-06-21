München - Bayern München und Alba Berlin kämpfen im entscheidenden Playoff-Finale am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Im letzten Spiel der Serie will Gastgeber Bayern im SAP Garden den Titel verteidigen und zum dritten Mal nacheinander die Meisterschaft feiern. Alba Berlin will wie im Viertel- und Halbfinale auch im Finale seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen und den Titel holen.
Fünftes Playoff-Endspiel Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel
dpa 21.06.2026 - 03:30 Uhr