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  4. Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

Fünftes Playoff-Endspiel Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

Alba Berlin hält gegen die favorisierten Bayern in der Finalserie gut mit. Die endgültige Entscheidung fällt nun in München.

Fünftes Playoff-Endspiel: Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel
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Ein harter Kampf zwischen Bayern und Alba wird auch im entscheidenden Finalspiel erwartet. Foto: Andreas Gora/dpa

München - Bayern München und Alba Berlin kämpfen im entscheidenden Playoff-Finale am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Im letzten Spiel der Serie will Gastgeber Bayern im SAP Garden den Titel verteidigen und zum dritten Mal nacheinander die Meisterschaft feiern. Alba Berlin will wie im Viertel- und Halbfinale auch im Finale seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen und den Titel holen.

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Gegen Vechta und Bamberg drehte das Team von Alba-Trainer Pedro Calles jeweils einen 1:2-Rückstand nach Spielen und gewann die Serien mit 3:2. Gegen den FC Bayern erzwangen die Berliner mit dem 71:61-Sieg am Freitagabend den 2:2-Ausgleich und eine weitere Partie in München. Dort konnten sie schon das zweite Spiel der Serie gewinnen.

Dagegen muss Bayern-Trainer Svetislav Pesic seine Schützlinge nach der vergebenen Titelchance in Berlin wieder aufrichten. Dort kamen die Münchner am Freitag nur zu 16 Punkten in der zweiten Halbzeit und gaben den möglichen erneuten Titelgewinn noch aus der Hand.