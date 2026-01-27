Klatschen, beben und lachen – die Walldorfer ließen es am vergangenen Wochenende richtig krachen. Eine tolle Veranstaltung mit dem bezaubernden Programm der Sandhasen sorgte für eine Energie, die sprachlos machte. Die Besucher strahlten vor positiver Begeisterung. Mit jedem Auftritt wurde der Applaus stärker. Doch trotz bitterer Ernüchterung in der Nacht zum Sonntag, ließen sich Veranstalter und Gäste die gute Laune in der fünften Jahreszeit nicht nehmen.