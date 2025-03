Fünfte Jahreszeit: Narren ziehen durch Thüringer Orte - 489. Umzug in Wasungen

Närrische Umzüge ziehen am Samstag auch durch Apolda und Arnstadt und mehrere kleine Orte. In Erfurt blasen die Narren zum Sturm auf das Rathaus. Nach den Anschlägen unter anderem in Magdeburg und München wurden die Sicherheitsvorkehrungen bei den Umzügen verstärkt, beispielsweise werden die Zufahrten mit festen Sperren und schweren Lastwagen blockiert. Thüringenweit gibt es nach Angaben des Landesverbandes der Karnevalvereine in dieser Narrensaison etwa 110 Umzüge, einige zogen schon in den vergangenen Wochen durch die Orte, weitere folgen am Rosenmontag.