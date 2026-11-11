Mehlis rüstet sich für den närrischen Ausnahmezustand. Darüber informiert eine Pressemitteilung. In der ist unter anderem zu lesen: „Wenn bald die fünfte Jahreszeit Einzug hält, heißt es beim Mehliser Carneval Club e. V.: Schluss mit dem grauen Alltag, her mit dem Konfetti, guter Laune und jeder Menge närrischem Unsinn.“ Unter dem Motto „Viel Gerede – wenig Sinn, drum schunkeln wir uns einen hin!“ startet demnach der MCC in seine 57. Session und lädt alle Närrinnen und Narren zum gemeinsamen Feiern ein. Am 14. November, soll die Auftaktveranstaltung im Gasthaus „Zum Einsiedel“ losgehen. Der Einlass beginnt laut Ankündigung 19.30 Uhr. „Um 20:11 Uhr fällt der offizielle Startschuss für die närrische Zeit mit dem Einzug des MCC e.V. in die Narhalla“, so der Wortlaut in der Medieninformation. Karten sind demzufolge an der Abendkasse zum Preis von sieben Euro erhältlich. Auch auf der Bühne werde einiges geboten. Die Flummis, Tanzmäuse, Fünkchen, Spice Moms und Lubenbachforellen stünden „in den Startlöchern, um mit ihren neuen Tänzen närrischen Schwung in das Einsiedel zu bringen“. Mit flinken Schritten, schwungvollen Choreografien oder närrische Überraschungen wollen die Mehliser an diesem Abend für Stimmung sorgen. Für das leibliche Wohl zum närrischen Treiben sei im Gasthaus „Zum Einsiedel“ bestens gesorgt. „Schließlich lässt es sich mit knurrendem Magen nur schwer schunkeln“, schreibt MCC-Schriftführerin Maren Klett. DJ Daniel aus Steinbach-Hallenberg wolle den richtigen Beat anbieten und er nehme Musikwünsche gerne an. Für einen schwungvollen Start in den Abend soll den Angaben zufolge die Happy Hour von 19.30 bis 20.30 Uhr sorgen. Der MCC sei voller Vorfreude und verspricht „einen Abend voller Tanz, Spaß und närrischer Überraschungen“. Eines sei sicher: „Viel Gerede gibt es überall – aber in Mehlis wird daraus eine ordentliche Party.“