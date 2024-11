Fünfte Jahreszeit: Finanzaufwand für Faschingsvereine weiterhin hoch

Die Vereine stehen in den Startlöchern: Am 11.11. wird um 11.11 Uhr die Karnevalssaison eröffnet. In mehreren Thüringer Städten ziehen dann kostümierte Narren los, um sich unter "Helau" oder "Ahoi", Musik und Geschunkel symbolisch der Rathausschlüssel zu bemächtigen. Etwas anders ist der Brauch in Thüringens Faschingshochburg Wasungen. Hier erobern sie den Schlüssel erst unmittelbar vor dem närrischen Umzug, diesmal am 1. März 2025. Für Wasungen ist es die 489. Saison.