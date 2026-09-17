Sie kamen ohne Anmeldung, zahlten keinen Mitgliedsbeitrag und hielten sich an keinerlei Platzordnung. Eine Gruppe Schwarzkittel hat den Sportplatz in Neuenbau offenbar mit einem Selbstbedienungsrestaurant verwechselt und bei der Suche nach kulinarischen Spezialitäten den Rasen großflächig umgepflügt. Nur den Strafraum sollen die ungebetenen Gäste weitgehend gemieden haben – möglicherweise aus Angst vor einer Roten Karte.