 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Mann beleidigt Familie rassistisch und attackiert sie

Fünfjährige verletzt Mann beleidigt Familie rassistisch und attackiert sie

Nach einer rassistischen Attacke auf eine Familie in Erfurt ermittelt die Polizei gegen einen älteren Mann. Zeugen griffen ein und verhinderten Schlimmeres.

Fünfjährige verletzt: Mann beleidigt Familie rassistisch und attackiert sie
1
Mit 1,4 Promille attackiert ein Senior eine Familie am Lucas-Cranach-Platz in Erfurt. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Erfurt (dpa/th) - Erst soll er sie rassistisch beleidigt, dann attackiert haben: Ein 75-Jähriger hat in Erfurt laut Polizei eine junge Familie angegriffen und diese dabei leicht verletzt. Der Mann hatte sich offenbar vom Telefonat einer 27-Jährigen gestört gefühlt und ging diese sowie ihre kleine Tochter und ihren Begleiter daraufhin rassistisch an, wie ein Polizeisprecher sagte. Er habe die Frau an den Haaren gezogen und versucht, mit seinem Gehstock auf den Kinderwagen einzuschlagen. Dabei trat er der Fünfjährigen auf den Fuß. Den 28 Jahre alten Mann verletzte er, als dieser versuchte, dazwischenzugehen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Schließlich eilten Zeugen der Familie zu Hilfe und verhinderten so Schlimmeres. Gegen den Mann, bei dem die Polizei später einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille feststellte, wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei prüft außerdem eine politische Tatmotivation, hieß es weiter. 

.