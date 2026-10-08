Fünfjährige verletzt: Mann beleidigt Familie rassistisch und attackiert sie

Erfurt (dpa/th) - Erst soll er sie rassistisch beleidigt, dann attackiert haben: Ein 75-Jähriger hat in Erfurt laut Polizei eine junge Familie angegriffen und diese dabei leicht verletzt. Der Mann hatte sich offenbar vom Telefonat einer 27-Jährigen gestört gefühlt und ging diese sowie ihre kleine Tochter und ihren Begleiter daraufhin rassistisch an, wie ein Polizeisprecher sagte. Er habe die Frau an den Haaren gezogen und versucht, mit seinem Gehstock auf den Kinderwagen einzuschlagen. Dabei trat er der Fünfjährigen auf den Fuß. Den 28 Jahre alten Mann verletzte er, als dieser versuchte, dazwischenzugehen.