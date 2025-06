Fünf Verletzte Frau und Kind angefahren - Mann in U-Haft

Passau - Das Motiv für die Fahrt eines Mannes in eine Menschengruppe in Passau lag nach bisherigen Erkenntnissen im familiären Bereich. Unter den fünf Verletzten sind die 40 Jahre alte Frau und die fünfjährige Tochter des Mannes. Die Frau war am Sonntag noch im Krankenhaus, die Tochter war nur leicht verletzt und wurde bereits entlassen. Wie die Polizei berichtete, könnte ein Streit um das Sorgerecht Hintergrund für die Fahrt des 48 Jahre alten Irakers gewesen sein. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.