Der Brocken

Auf dem Brocken soll es am Mittwoch, wenn es örtlich Allzeitrekorde geben könnte, in Sachsen-Anhalt im Freien am kühlsten werden. Der bisherige Temperaturrekord auf dem Berg wurde im Sommer 2019 mit 29,7 Grad gemessen. "Diese Marke könnte, wie an anderen Orten auch, gerissen werden", sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. "Trotzdem wird das am Mittwoch voraussichtlich der kühlste Ort in Sachsen-Anhalt sein."