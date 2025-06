7. Juni 1975: an jenem Tag gaben sich Reinhard und Birgitt Heß das Ja-Wort in der katholischen Kirche St. Stefan in Sonneberg. Das Datum der Heirat fiel damals auf einen Samstag. Ein halbes Jahrhundert später – ebenfalls an einem Sonnabend – feierte das Ehepaar seine Goldene Hochzeit. Auf der Wehd – genauer gesagt in der Gaststätte Grünthal 07 – kamen insgesamt vierzig Familienmitglieder, Verwandte und Freunde zusammen, um den Anlass zu feiern.