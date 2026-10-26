Willkommen hier und heute zu diesem schönen Fest – singt der Schleusinger Frauenchor Slusia und begrüßt damit die vielen Menschen im vollbesetzten Saal des Rehazentrums. Den Frauen fällt ein Stein vom Herzen, Mühen und intensive Vorbereitung haben sich gelohnt - Kraftakt für die kleine sangesfreudige Gemeinschaft, zumal sie auf drei ihrer aktiven Sängerinnen verzichten muss. Doch Singen verbindet und so sind nicht nur die Gast-Chöre gerne dabei, das 50-jährige Jubiläum mit den Schleusingern zu feiern.