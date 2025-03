Fünf Jahre nach Pandemiebeginn Ärztepräsident: Corona-Landtagsausschuss "gerechtfertigt"

"Kinder nie wieder vergessen"

Für dringlich hält es Bittrich, der Kinder- und Jugendarzt ist, Schulen für vergleichbare Ausnahmesituationen zu wappnen. Sie müssten baulich so hergerichtet werden, dass sie Infektionsschutz gewährleisten könnten. In der Pandemie waren Schulen und auch Kindergärten teils monatelang geschlossen. Insbesondere für Kinder aus prekären Verhältnissen sei dies verhängnisvoll gewesen. Manche hätten wegen der Schulschließungen keine warme Mahlzeit am Tag mehr bekommen. Bittrich: "Niemals wieder dürfen in einer Pandemie die Kinder und Jugendlichen vergessen werden."