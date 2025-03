Tagesklinik gibt Hilfe beim Umgang mit der Erkrankung

Im Zentrum für postinfektiöse Langzeitfolgen können sie in einer Tagesklinik eine Behandlung erhalten, in der sie nach einer gründlichen Diagnostik vor allem den Umgang mit ihrer Erkrankung lernen sollen. Bei Bedarf sind auch die Behandlung im Gedächtniszentrum des Klinikums und eine telemedizinische Nachbetreuung in Videosprechstunden möglich. Tagesklinik bedeutet, dass die Erkrankten nur tagsüber zur Therapie ins Krankenhaus kommen und zu Hause übernachten.