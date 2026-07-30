Fünf Häuser beschädigt: Hoher Schaden nach Brand am Marktplatz von Lauterbach

Lauterbach - Bei einem Brand in der Altstadt von Lauterbach in Hessen mit mehreren beschädigten Fachwerkhäusern ist nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro entstanden. Fünf Menschen seien durch Rauchgase verletzt worden: zwei Einsatzkräfte und drei Anwohner, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei am Mittwoch in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und habe sich sehr schnell ausgebreitet.