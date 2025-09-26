Im Rahmen des großen Oberhofer Langlauf-Wochenendes haben die Organisatoren der Winter-Weltcups für diesen Samstag zu einer Präsentation in die Rennsteigstadt geladen. Vom 7. bis 11. Januar 2026 ist Oberhof zunächst Gastgeber für den Biathlon-Weltcup. Eine Woche später folgt am 17./18. Januar der Triple-Wumms mit Rennrodeln, Skilanglauf und Nordische Kombination – eine Dreier-Konstellation, die es in dieser Form noch nie in Oberhof gab.