Volleyball-Doublegewinner VfB Suhl muss in der neuen Saison auf seine drei Top-Angreiferinnen verzichten. Diagonalangreiferin Monika Brancuska sowie die beiden Außenangreiferinnen Mackenzie Foley und Sanaa Dotson werden sich nach Informationen unserer Zeitung neuen Vereinen anschließen. Brancuska steht dabei vor einem Wechsel nach Italien, Foley wohl zum Liga-Konkurrenten Dresdner SC. Just gegen Dresden hatte sich der VfB in einer einseitigen Finalserie am Mittwochabend erstmals die Deutsche Meisterschaft in heimischer Halle gesichert.