Führungswechsel bei den Grünen Ricarda Lang zu Rückzug: Wie auf der eigenen Beerdigung

Traurig und befreit zugleich

Ihre damalige Gefühlslage beschreibt sie im Gespräch mit der "Zeit" so: "Am Tag des Rücktritts war ich traurig, in Teilen auch befreit." Am darauffolgenden Tag habe sie dann schon wieder Termine gemacht und "Dinge abgearbeitet". Eine Woche später, als der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zurücktrat, habe es sie dann aber "so richtig emotional umgehauen", erzählt sie. "Ich saß vor meinem Handy und habe geweint", sagt Lang, die Kühnert nicht nur als langjährigen politischen Weggefährten, sondern auch als Freund bezeichnet. Es sei ein wenig so gewesen, "als ob in dem Moment ein Teil meines Rücktritts für mich selbst überhaupt erst klar geworden ist".