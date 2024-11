Das Wort "Kanzlerkandidat" taucht im Antrag nicht auf - auch wenn führende Grüne es ständig im Munde führen. So sagte Banaszak im ZDF-"Heute Journal" auf die Frage, warum die Grünen Habeck eigentlich nicht Kanzlerkandidat nennen: "Das ist er, das sagen wir. Aber es ist eben keine breitbeinige Kandidatur, wie es andere jetzt gerade machen. Sondern eine in Demut, in Demut vor den Bürgerinnen und Bürgern, die das entscheiden, ob er am Ende in die Reichweite des Kanzleramts kommt, weil aktuell sind wir da nicht, aber wir wollen dahin." Dafür müsste Habeck aber aufholen: In aktuellen Umfragen liegen die Grünen bei 11 bis 12 Prozent.