Berlin (dpa) - Ostdeutsche sind in Bundesbehörden etwas häufiger auf Chefposten als noch vor wenigen Jahren. Ihr Anteil an allen Führungskräften dieser Behörden stieg von 13,9 Prozent 2022 auf 15 Prozent in diesem Jahr, wie der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) am Montag mitteilte. Gemessen an 19 Prozent Bevölkerungsanteil von Ostdeutschen, sind jedoch nach wie vor zu selten in Leitungsfunktionen vertreten.