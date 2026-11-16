Führungsdebatte: Stegner hält Schwesig in SPD-Spitze für denkbar

Berlin - In der Debatte um die künftige SPD-Führung hält der Abgeordnete Ralf Stegner eine Rolle für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, für denkbar. Zur Kandidatur des früheren Arbeitsministers Hubertus Heil sagte Stegner im ARD-"Morgenmagazin": "Ich glaube nicht, dass jetzt einzelne Personen das Entscheidende sind, sondern es muss am Ende das richtige Team sein." Er fügte hinzu: "Und wir werden auch mal sehen, was am Ende Manuela Schwesig sagt, die einen großen Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern erzielt hat." Es gehe ja nicht um einen Mann an der Spitze, sondern um ein Führungsteam.