Etliche Besucher des Herbstfestes waren einfach nur neugierig. Wie sieht es in einem Hospiz aus, das schwerstkranken und sterbenden Menschen ein Leben in Würde und Selbstbestimmung ermöglicht, Angehörigen Unterstützung bietet? Konrad Müller, der Leiter des vom Sozialwerk Meiningen getragenen Hauses, begrüßte die Neugierigen, aber auch viele ehrenamtliche und frühere Mitarbeiter persönlich. Zwölf Plätze bietet das Hospiz für Menschen an, deren schwere Erkrankung keine Aussicht auf Heilung zulässt und deren Tage gezählt sind. Im Hospiz stehen ihnen alle Bedingungen zur Verfügung, damit sie fachkundig und liebevoll umsorgt ihren letzten Lebensabschnitt verbringen können.