Der Welttag des Wassers, der alljährlich am 22. März von der UN ausgerufen wird, steht im Zeichen des wertvollen Gutes Wasser und er soll das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit dieser Ressource stärken. Daher wurden an diesem Thementag von den Stadtwerken Meiningen in Meiningen mehrere Veranstaltungen und Technikführungen angeboten. Es fanden am Samstag zwei Rundgänge im Freizeitzentrum „Rohrer Stirn“ und eine Stadtführung entlang der Werra und deren Nebenarmen statt. Im Freizeitzentrum wurden die zahlreichen neugierigen kleinen und große Gäste vom Bäderchef Stefan Müller, dem kaufmännischen Leiter der Stadtwerke Meiningen Lars Brinkmann und der Marketingmitarbeiterin Madlen Scholz herzlich begrüßt.