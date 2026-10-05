Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die frühere Betreiberin einer Beratungsstelle für Medizinisch-Psychologische Untersuchungen (MPU) hat vor dem Frankfurter Landgericht gestanden, ihren Kunden gefälschte Unterlagen beschafft zu haben. "Ich bin da reingerutscht", sagte die 43-Jährige beim Prozessauftakt. Laut Anklage handelte es sich bei den Unterlagen um gefälschte Gutachten, Abstinenznachweise sowie Bestätigungen für Erste-Hilfe-Kurse und Sehtests. Die Angeklagte soll gemeinsam mit Mittätern gehandelt haben, insgesamt werden ihr 100 Fälle vorgeworfen, begangen in den Jahren 2022 bis 2025.