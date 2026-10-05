Die falschen Leute

Die Angeklagte berichtete, sie habe in der im Jahr 2020 von ihr übernommenen Beratungsstelle in Frankfurt zunächst ordnungsgemäß gearbeitet. "Dann habe ich die falschen Leute kennengelernt", berichtete sie. An einer früheren Begutachtungsstelle in Hanau sei ihr damals die Beschaffung von gefälschten Unterlagen angeboten worden. Dieses Angebot habe sie an ihre Kunden weitergeleitet - etwa wenn deren Gutachten negativ ausgefallen seien oder sie für einen Abstinenznachweis nicht auf Alkohol oder Drogen hätten verzichten wollen. "Dafür waren sie bereit zu zahlen", so die Frau.