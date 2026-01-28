Führerscheinreform Geringere Anforderungen in der Fahrschule - ja oder nein?

Laut der Forsa-Umfrage für den ACE sehen Erwachsene in Deutschland die meisten Änderungen ebenfalls kritisch. Für Sonderfahrten im Simulator oder gleich eine Streichung von Sonderfahrten, kürzere Prüfungen oder einen Wegfall der Präsenzpflicht sprach sich jeweils keine Mehrheit aus. Junge und ältere Erwachsene ähnelten sich dabei in ihrer grundsätzlichen Einstellung, wie der ACE mitteilte.

Das sind mögliche Alternativen

Sinnvoll seien mehr Möglichkeiten für Lernstandserhebungen, damit Schüler erst in eine Prüfung gehen, wenn sie diese wahrscheinlich bestehen. So könnten Kosten für eine teure Wiederholungsprüfung vermieden werden, sind sich Fahrlehrer Bartels und Unfallforscherin Zeidler einig. Auch für den Deutschen Verkehrssicherheitsrat ist das "der wirksamste Hebel für Kosteneinsparungen".

Bartels ergänzt, dass es ähnliche Regelungen bereits gebe, aber einige Fahrschulen etwas schludrig seien. Das müsse besser überprüft werden. Nach Angaben des Tüv Nord scheiterte 2024 mehr als jeder Dritte in Deutschland an der Theorie- und Praxisprüfung - häufig handelte es sich dabei bereits um Wiederholungsprüfungen.

Der ADAC schlägt zudem vor, begleitetes Fahren mit den Eltern während der Fahrschulausbildung zu ermöglichen. So würden Fahrschüler mehr Fahrpraxis erhalten, idealerweise seltener durch die Praxisprüfung fallen und Kosten sparen.

Auch das steuerliche Absetzen des Führerscheins sei denkbar, sagt Fahrlehrer Bartels. Der Auto Club Europa schlägt zudem einen einmaligen Mobilitätszuschuss vor, beispielsweise für 17-Jährige. Darüber hinaus schlägt der Verein verpflichtende Verkehrsbildung im Schulunterricht als Grundlage für die Fahrschule vor.

Auch solle der Fahrlehrerberuf attraktiver werden. Fehlende Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen würden für höhere Kosten sorgen und oft eine längere Ausbildung bedeuten.

Thema bei Fachtagung

In den kommenden Tagen soll das Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar besprochen werden. Bei der Fachtagung kommen jährlich Fachleute für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht zusammen. Zum Abschluss geben sie Empfehlungen an Gesetzgeber, die in der Vergangenheit auch immer mal wieder tatsächlich aufgegriffen wurden.