Bad Wörishofen (dpa/lby) - Trotz Alkoholkonsum ist eine Frau in Schwaben Auto gefahren - und zwar ausgerechnet zur Polizeidienststelle. Dort habe sie Rat gesucht, teilte die Polizei mit. In dem Gespräch hätten die Beamten in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe 1,1 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Frau der Führerschein entzogen worden.