Keine Stunde später rollte der Mann erneut auf seinem E-Scooter heran, während sich dieselbe Streife in einer anderen Verkehrskontrolle befand. Die Beamten stoppten ihn und führten erneut einen Alkoholtest durch, der diesmal noch etwas höher ausfiel. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine weitere Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt. Nun drohen dem Mann zwei Strafverfahren.