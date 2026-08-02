 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Autofahrer zweimal an einem Abend betrunken ertappt

Führerschein ist weg Autofahrer zweimal an einem Abend betrunken ertappt

Ein Autofahrer wird in Mittelsachsen mit Alkohol hinter dem Steuer erwischt. Und das nicht nur einmal.

Führerschein ist weg: Autofahrer zweimal an einem Abend betrunken ertappt
1
Ein Autofahrer wurde gleich zweimal an einem Abend betrunken ertappt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Halsbrücke (dpa/sn) - Gleich zweimal an einem Abend ist ein Autofahrer in Mittelsachen betrunken hinter dem Steuer ertappt worden. Der Wagen des 50-Jährigen sei am Samstag bei Halsbrücke wegen seiner Fahrweise zunächst einem Zeugen aufgefallen, der ihm folgte und die Polizei rief. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Fahrer 1,56 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nur wenige Stunden später wurde das Auto dann erneut von Zeugen bei der Polizei gemeldet. Es stand mit laufendem Motor an einem Abzweig der Bundesstraße 173 bei Oberschöna. Auf dem Fahrersitz saß der 50-Jährige. Ein neuer Alkoholtest ergab laut Polizei nun zwei Promille. Der Mann handelte sich zwei Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.