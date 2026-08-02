Führerschein ist weg: Autofahrer zweimal an einem Abend betrunken ertappt

Nur wenige Stunden später wurde das Auto dann erneut von Zeugen bei der Polizei gemeldet. Es stand mit laufendem Motor an einem Abzweig der Bundesstraße 173 bei Oberschöna. Auf dem Fahrersitz saß der 50-Jährige. Ein neuer Alkoholtest ergab laut Polizei nun zwei Promille. Der Mann handelte sich zwei Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.