Halsbrücke (dpa/sn) - Gleich zweimal an einem Abend ist ein Autofahrer in Mittelsachen betrunken hinter dem Steuer ertappt worden. Der Wagen des 50-Jährigen sei am Samstag bei Halsbrücke wegen seiner Fahrweise zunächst einem Zeugen aufgefallen, der ihm folgte und die Polizei rief. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Fahrer 1,56 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.
Führerschein ist weg Autofahrer zweimal an einem Abend betrunken ertappt
dpa 02.08.2026 - 13:26 Uhr