Führerschein eingezogen: Betrunkener Autofahrer übersieht Kreisverkehr – lange Ölspur

Hohenlinden (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist so betrunken gewesen, dass er einen Kreisverkehr in Oberbayern übersehen und eine kilometerlange Ölspur verursacht hat. Der 46-Jährige sei mit seinem Wagen in der Nacht über einen Kreisverkehr auf der Bundesstraße 12 bei Hohenlinden (Landkreis Eichstätt) gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den Unterboden seines Fahrzeugs aufgerissen und Öl sei ausgelaufen.