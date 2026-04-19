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  4. Betrunkener Autofahrer übersieht Kreisverkehr – lange Ölspur

Führerschein eingezogen Betrunkener Autofahrer übersieht Kreisverkehr – lange Ölspur

Ein Autofahrer fährt über einen Kreisverkehr auf einer Bundesstraße und reißt den Unterboden seines Wagens auf. Warum daraufhin eine Spezialmaschine anrücken muss.

Führerschein eingezogen: Betrunkener Autofahrer übersieht Kreisverkehr – lange Ölspur
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Mit einer Spezialmaschine muss die Fahrbahn gereinigt werden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Hohenlinden (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist so betrunken gewesen, dass er einen Kreisverkehr in Oberbayern übersehen und eine kilometerlange Ölspur verursacht hat. Der 46-Jährige sei mit seinem Wagen in der Nacht über einen Kreisverkehr auf der Bundesstraße 12 bei Hohenlinden (Landkreis Eichstätt) gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den Unterboden seines Fahrzeugs aufgerissen und Öl sei ausgelaufen. 

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Die Ölspur habe sich über etwa 1,8 Kilometer gezogen, sagte ein Polizeisprecher. Die Straße musste den Angaben nach mit einer Spezialmaschine gereinigt werden. Den Führerschein des Autofahrers beschlagnahmten die Beamten. 

Der 46-Jährige soll der Polizei nach augenscheinlich betrunken gewesen sein. Wie viel Promille er hatte, konnten die Polizisten zunächst nicht sagen. Der Fahrer hatte den Alkoholtest verweigert, später wurde ihm Blut abgenommen. Die Ermittler leiteten gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.