Führerschein beschlagnahmt: 41-Jähriger offenbar trotz Fahrverbots zur Polizei gefahren

Münchberg (dpa/lby) - Ein 41-Jähriger soll trotz eines Fahrverbots mit dem Auto zur Polizeiinspektion Münchberg gefahren sein. Er habe sich erkundigen wollen, weshalb Beamte ihn zu Hause aufgesucht hätten, teilte die Polizei mit. Auf der Wache beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.



Der Mann hatte nach Angaben der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Bußgeldbescheid mit Fahrverbot erhalten und mehrere Aufforderungen zur Abgabe des Führerscheins ignoriert. Mit einem Beschlagnahmebeschluss suchten ihn die Beamten daraufhin zu Hause auf, trafen ihn aber nicht an. Auf der Wache gab er an, den Führerschein nicht dabeizuhaben. Die Beamten fanden ihn bei der Durchsicht seiner Geldbörse.