Führerschein aus anderer Zeit: Mit DDR-Führerschein-Kopie auf der Autobahn gestoppt

Laut Polizei überprüften die Beamten den Mann und stellten fest, dass er einen neueren Führerschein besessen hatte, ihm dieser jedoch im Mai wegen eines Verkehrsdelikts entzogen worden war. Die Polizisten hätten die Weiterfahrt des 56-Jährigen sofort unterbunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, nahmen die Beamten eine Strafanzeige auf und beschlagnahmten das Dokument. Die 30-Jährige hätte danach das Steuer übernommen und die beiden seien weiter nach Süddeutschland gefahren.