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  4. Mit DDR-Führerschein-Kopie auf der Autobahn gestoppt

Führerschein aus anderer Zeit Mit DDR-Führerschein-Kopie auf der Autobahn gestoppt

Mit einer Farbkopie seines alten DDR-Führerscheins wollte ein 56-Jähriger auf der Autobahn weiterfahren. Die Polizei stoppte ihn – und stellte mehrere Verstöße fest.

Führerschein aus anderer Zeit: Mit DDR-Führerschein-Kopie auf der Autobahn gestoppt
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Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass dem 56-Jährigen sein Führerschein erst im Mai abgenommen worden war. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Berg (dpa/lby) - Bei einer Verkehrskontrolle hat ein 56-Jähriger einen Führerschein aus der DDR vorgezeigt. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Polizeistreife den 56-jährigen Autofahrer und seine 30-jährige Beifahrerin aus Berlin in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof). Der Fahrer habe dabei die Farbkopie eines Führerscheins vorgezeigt, der durch das Volkspolizeikommissariat Dresden ausgestellt worden sei. 

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Laut Polizei überprüften die Beamten den Mann und stellten fest, dass er einen neueren Führerschein besessen hatte, ihm dieser jedoch im Mai wegen eines Verkehrsdelikts entzogen worden war. Die Polizisten hätten die Weiterfahrt des 56-Jährigen sofort unterbunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, nahmen die Beamten eine Strafanzeige auf und beschlagnahmten das Dokument. Die 30-Jährige hätte danach das Steuer übernommen und die beiden seien weiter nach Süddeutschland gefahren.