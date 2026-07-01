Berg (dpa/lby) - Bei einer Verkehrskontrolle hat ein 56-Jähriger einen Führerschein aus der DDR vorgezeigt. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Polizeistreife den 56-jährigen Autofahrer und seine 30-jährige Beifahrerin aus Berlin in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof). Der Fahrer habe dabei die Farbkopie eines Führerscheins vorgezeigt, der durch das Volkspolizeikommissariat Dresden ausgestellt worden sei.
Führerschein aus anderer Zeit Mit DDR-Führerschein-Kopie auf der Autobahn gestoppt
dpa 01.07.2026 - 13:36 Uhr