Führerschein: Anteil an Fahrlehrerinnen in Thüringen gestiegen

Weimar (dpa/th) - In Thüringen ist der Anteil an Fahrlehrerinnen im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, wurde jede fünfte erfolgreich bestandene Prüfung (21 Prozent) in der Ausbildung für Fahrlehrkräfte durch eine Fahrlehrerin bestanden. Die Entwicklung zeige den "Wandel weg vom klassischen "Männerberuf"", sagte Frank Roßner, Präsident des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Der Bedarf insbesondere an weiblichen Fachkräften sei weiterhin hoch.