Der Duft von auf dem Rost gegrillten Bratwürsten weht seit 1. März wieder durch die Beethovenstraße. Denn der Fuchsbau in Zella-Mehlis, der nach langem Leerstand vor eineinhalb Jahren als Imbiss eröffnet und dann doch wieder geschlossen worden ist, hat nun einen neuen Betreiber. Danny Weidemann möchte mit seiner Partnerin Cindy Gerlitz und einem neuen Konzept die Türen des Objektes am attraktiven Standort nun dauerhaft geöffnet halten.