Als Vizemeister der vergangenen Kreisliga-Saison gelang dem FSV Oepfershausen der Aufstieg in die Kreisoberliga – etwas überraschend für Trainer und Mannschaft, da zunächst eigentlich nur von einem Aufstiegsplatz die Rede war. Doch nun geht es für Oepfershausen (in Spielgemeinschaft mit Hümpfershausen) in der 8. Liga ran und zum Auftakt wartet mit dem Auswärtsspiel bei Thuringia Struth-Helmershof gleich eine extrem hohe Hürde. Trainer Steffen Wilk stellte sich nach dem letzten Testspiel (1:4 gegen Liga-Konkurrent Wernshausen/Schwallungen) den Fragen.