Fast 20 Jahre nach dem ersten Fußballspiel auf Kunstrasen in Großbreitenbach erfolgte der Anpfiff auf einem neuen Kunstrasenplatz. Ein Freundschaftsspiel der ersten Mannschaft des FSV Großbreitenbach gegen die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt machte jedoch nicht den Anfang der Spielzeit auf einem Platz, der möglichst wieder lange bespielbar sein sollte, so wie der Vorgänger auch. Manche sprechen von einer kaum mehr Bespielbarkeit des Rasens nach zehn Jahren, in Großbreitenbach hielt er 17 Jahre durch. Matthias Gruhn, Vorstandsmitglied des FSV, sagt, dass es nun höchste Zeit war, einen Ersatz vorzunehmen. Mehrere Löcher und schiefe Tore hätten weiterführend zu einer Sperrung des Platzes für den Spielbetrieb geführt. Mit der Voraussicht einer Erneuerung konnte das verhindert werden.