FSV Goldlauter: Rammstein-Sänger sponsert Trikots für Suhler Jugendmannschaft

Doch wie kam es zu diesem tollen Deal für die Region? Das Sponsoring wurde durch Alex Becker vermittelt, der einigen Suhlerinnen und Suhlern durch Charity-Kampagnen mit Hollywoodstars wie Johnny Depp und Billy Gibbons von ZZ Top für die Suhler Blutspende bekannt sein sollte. „Mein Sohn Richard ist selbst in der C-Jugend aktiv. Da durch die wirklich tolle Nachwuchsarbeit des Vereins mittlerweile 20 Kinder für die Mannschaft spielen, mussten dringend neue Trikots her. Einige Spieler sind natürlich auch schon aus ihren alten Trikots herausgewachsen“, sagt Becker. „Besonders in der Jugend und in unserem ländlichen Bereich ist es natürlich nicht ganz so einfach Sponsoren zu finden, die das Geld für einen kompletten Trikotsatz aufbringen können oder wollen." Schon während der letzten Rammstein-Konzerte in Gelsenkirchen sei ihm die Idee gekommen, doch einfach einmal Till Lindemann zu fragen. Mit ihm sei er seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden, erzählt Becker. Also schrieb er Lindemann eine WhatsApp-Nachricht, und bekam auch postwendend eine positive Antwort.