Derzeit zeigt das Thermometer im 9500 Kilometer entfernten Costa Ricas angenehme 20 Grad. In Ilmenau herrscht dagegen klirrende Kälte. Ein ziemlicher Temperaturschock für eine junge Frau, die ein internationales Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Sie erlebt einen Alltag, der in vielerlei Hinsicht anders ist als in Südamerika.