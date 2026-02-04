Nach dem Abitur wissen viele Schülerinnen und Schüler noch nicht sofort, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. Wird es eine Ausbildung, ein Studium oder doch erst mal eine Auszeit, bevor das nächste Kapitel anfängt? Ein Zwischenweg – um noch keine lebenslange Entscheidung treffen zu müssen – ist das Freiwillige Soziale Jahr (kurz FSJ). Eine der Freiwilligen ist seit August vergangenen Jahres Pauline Recknagel. Sie absolviert ihr FSJ Kultur an der Musikschule Schmalkalden.